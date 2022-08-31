Нашли свое место: оккупанты в Крыму начали обустраивать военные склады на свинофермах

В августе украинские военные нанесли удары по военным объектам РФ в аннексированном Крыму. После этого оккупанты начали размещать военные склады и оружие на свинофермах.
Таким образом, оккупационная "власть" Крыма считает, что обманет Вооруженные силы Украины.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
"Оккупанты начали размещать свои военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах. Это делают, чтобы ВСУ не имели информации о местах хранения оружия", — сказал Бариев.
Он также добавил, что по подсчетам Украины, в разных городах полуострова произошло 43 взрыва.
"В Крыму повышается протестный потенциал. Многие проукраинские граждане поддерживают "хлопок", который проводится в Крыму", — отметил он.
Между тем, оккупационные "власти" запрещают подконтрольным России СМИ информировать о взрывах на военных объектах.
Напомним, утром 31 августа в поселке Красногвардейское в Крыму горела нефтебаза. Причины и обстоятельства пожара неизвестны.
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