Нашли тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине (фото)

Поиски длились два дня.
Водолазы нашли тело 14-летнего мальчика, пропавшего во время купания в реке Днепр в городе Каменское на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Подростка обнаружили на глубине шесть метров и в 25 метрах от берега. В ходе поисковых работ спасатели обследовали 4,5 тыс. квадратных метров подводной акватории.
Напомним, поисковые работы начались позавчера, 17 августа, и были временно остановлены с наступлением темноты. На следующий день водолазы продолжили искать парня.
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