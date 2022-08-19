Нашли тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине (фото)

Водолазы нашли тело 14-летнего мальчика, пропавшего во время купания в реке Днепр в городе Каменское на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Подростка обнаружили на глубине шесть метров и в 25 метрах от берега. В ходе поисковых работ спасатели обследовали 4,5 тыс. квадратных метров подводной акватории.

Напомним, поисковые работы начались позавчера, 17 августа, и были временно остановлены с наступлением темноты. На следующий день водолазы продолжили искать парня.

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

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