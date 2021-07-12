Нашли тело в сливной металлической трубе: в Мариуполе погиб подросток

Нашли тело в сливной металлической трубе: в Мариуполе погиб подросток

Тело погибшего передали правоохранителям для установления причин смерти.

В Мариуполе Донецкой области в реке Кальмиус обнаружили тело 16-летнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой обасти.

Происшествие произошло вчера, 11 июля, около 20:00. К спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что во время купания погиб парень.

"Водолазы спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета было извлечено тело погибшего парня, который находился в сливной металлической трубе на расстоянии 2 м от берега и передано сотрудникам Национальной полиции", — сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Напомним, что во Львовской области утонули три человека. Самому младшему погибшему — 23 года.

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