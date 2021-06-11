Нашли только одежду: в Тернопольской области загадочно исчезли двое 16-летних парней, которые пошли на рыбалку

Подростков разыскивают правоохранители и спасатели.

В Тернопольской области загадочно исчезли двое 16-летних парней, которые пошли на ночную рыбалку. Подростки плавали на лодке по Днестру.

Об этом сообщает полицейский сайт "Досье 102".

Также читайте В Днепропетровской области правоохранители разыскивают мужчину, который до смерти забил собственную мать

По данным полиции, ребята ночью 11 июня пошли на рыбалку на реку Днестр вблизи села Устечко Чертковского района. Они поплыли на лодке и их местонахождение до сих пор неизвестно.

Пропавших зовут Сюсяйло Игорь и Харук Петр. Их правоохранители уже объявили в розыск.

В ГСЧС в Тернопольской области добавили, что подростки перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в 3:00. Во время поисков на берегу Днестра нашли одежду пропавших ребят. Сейчас их поиски продолжаются.

Напомним, в Польше во время рыбалки на озере бесследно исчезли двое украинцев.

Новости Украины: в Одессе уже неделю разыскивают офицера Госпогранслужбы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку