Нашли только одежду: в Тернопольской области загадочно исчезли двое 16-летних парней, которые пошли на рыбалку

Подростков разыскивают правоохранители и спасатели.
В Тернопольской области загадочно исчезли двое 16-летних парней, которые пошли на ночную рыбалку. Подростки плавали на лодке по Днестру.
Об этом сообщает полицейский сайт "Досье 102".
По данным полиции, ребята ночью 11 июня пошли на рыбалку на реку Днестр вблизи села Устечко Чертковского района. Они поплыли на лодке и их местонахождение до сих пор неизвестно.
Пропавших зовут Сюсяйло Игорь и Харук Петр. Их правоохранители уже объявили в розыск.
В ГСЧС в Тернопольской области добавили, что подростки перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в 3:00. Во время поисков на берегу Днестра нашли одежду пропавших ребят. Сейчас их поиски продолжаются.
Напомним, в Польше во время рыбалки на озере бесследно исчезли двое украинцев.