Нашли в 40 км от дома: в Киевской области спасли женщину в почтенном возрасте

Она живет на Троещине, но оказалась почти в полусотне километров от своего дома.

В понедельник, 27 февраля, в Киевской области, полицейский спас заблудившуюся женщину почтенного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киевщины.

Ее заметили жители села Гореничи. Потерпевшая замерзла и не могла объяснить, кто она и откуда. Доставив женщину больницу города Вишневое, медики вызвали полицию.

Впоследствии правоохранитель разыскал дочь потерпевшей. Девушка, которая находится за границей, рассказала, что мать живет на столичной Троещине. Однако, почему она оказалась так далеко от дома, обе объяснить так и не смогли.

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В конце концов, женщину доставили домой, убедившись, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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