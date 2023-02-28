Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нашли в 40 км от дома: в Киевской области спасли женщину в почтенном возрасте

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
200
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нашли в 40 км от дома: в Киевской области спасли женщину в почтенном возрасте

В Киевской области нашли заблудшую женщину / Фото: Полиция Киевской области

Она живет на Троещине, но оказалась почти в полусотне километров от своего дома.

В понедельник, 27 февраля, в Киевской области, полицейский спас заблудившуюся женщину почтенного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киевщины.

Ее заметили жители села Гореничи. Потерпевшая замерзла и не могла объяснить, кто она и откуда. Доставив женщину больницу города Вишневое, медики вызвали полицию.

Впоследствии правоохранитель разыскал дочь потерпевшей. Девушка, которая находится за границей, рассказала, что мать живет на столичной Троещине. Однако, почему она оказалась так далеко от дома, обе объяснить так и не смогли.

В конце концов, женщину доставили домой, убедившись, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, что в горах Румынии потерялись шестеро украинцев. Их заметили на высоте более 1,8 тыс. м.

На Закарпатье спасатели целый день разыскивали группу заблудших призывного возраста

На Закарпатье спасатели целый день разыскивали группу заблудших призывного возраста

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
200
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация