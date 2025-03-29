Нашли в Дубае в тяжелом состоянии: в Украине возбудили уголовное дело из-за модели Марии Ковальчук

Модель Мария Ковальчук / Фото: instagram.com/ae3marylu

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Украинская полиция приступила к уголовному производству по статье о торговле людьми по делу 20-летней украинской модели Марии Ковальчук. Девушку нашли в Дубае в тяжелом состоянии с многочисленными переломами.

Как сообщили в BBC Украина, следователи Национальной полиции во Львовской области начали уголовное производство по части 1 статьи 149 УК Украины, которая предусматривает ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. В полиции отмечают, что сейчас идет досудебное расследование, детали которого пока не разглашаются.

Девушка скрылась в начале марта, после чего родные потеряли с ней связь. Через неделю ее обнаружили на обочине дороги с многочисленными травмами. Сейчас она находится в больнице, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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Что известно о Марии Ковальчук

Мария Ковальчук родом из Львова, работала моделью и активно вела социальные сети. Она планировала поездку в Таиланд, однако после поездки в Дубай перестала выходить на связь.

Известно, что 9 марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с двумя мужчинами, представившими себя представителями модельного бизнеса. На следующий день она сообщила матери, что останется у них ночью, но после этого больше не выходила на связь.

11 марта она должна была вылететь в Таиланд, однако этого не произошло. Впоследствии ее обнаружили в тяжелом состоянии на улице без документов и телефона. По словам матери пострадавшей, у девушки многочисленные переломы, она перенесла три операции и пока не может говорить.а

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