Нашли в луже крови и с пробитой головой: в Павлограде мужчина молотком забил до смерти прохожего

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
В Павлограде на Днепропетровщине мужчина несколько раз ударил местного жителя молотком по голове. Пострадавший скончался в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Западнодонбасской. Там между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них ударил другого молотком по голове. После чего скрылся с места преступления.
53-летнего потерпевшего с разбитой головой и в луже крови впоследствии нашли прохожие, которые вызвали на место правоохранителей. Позже стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 45-летний павлоградец.
“По данному факту следователем, по согласованию с окружной прокуратурой, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть") УК Украины. Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
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