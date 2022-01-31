Насилие и кровь, шины и файеры: в МВД рассказали детали о массовых беспорядках, которые планировались в Киеве

Насилие и кровь, шины и файеры: в МВД рассказали детали о массовых беспорядках, которые планировались в Киеве

К акциям планировали привлечь 5 тыс. человек.

Полиция задержала группу людей, планировавших массовые беспорядки в центре Киева: к ним хотели привлечь около пяти тысяч человек.

Об этом во время брифинга 31 января сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Среди пяти тысяч человек должны были быть и так называемые "титушки". Именно эти 1,5 тыс. человек должны были устроить стычки с полицейскими. Готовили к протестам и "медиков". Они бы рассказывали о травмах людей. Планировалось, что беспорядки будут транслировать на разных телеканалах.

По планам организаторов, во время акции поджигали бы шины, использовали салюты и огнетушители. За участие в беспорядках людям обещали заплатить.

"Это планировалось заранее. Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга. Должна была пролиться кровь. Была заготовлена специальная бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была вроде бы пролиться среди активистов", — рассказал глава МВД.

По словам Монастырского, акции были направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме столицы, такие же мероприятия планировали организовать в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской области.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что акции должны были начаться уже 31 января под Офисом президента. Для митинга организаторы закупили 200 файеров, 200 дымовых шашек, подготовили 20 шин, 10 огнетушителей, две тысячи листовок, около 300 флагов и 12 радиостанций, а также баннеры, медицинские жилеты и бутафорскую кровь. Все это правоохранители изъяли во время обысков.

По словам Клименко, организатора и подельников задержала полиция. Им готовят подозрение, изберут меру пресечения. Они граждане Украины. Заказчиков акции устанавливают.

К слову, во время брифинга была опубликована видеозапись. На ней вроде бы обсуждали будущие "силовые протесты". В частности, на скрытую камеру обсуждают подвоз шин и людей на акции, а также организацию "толкучки". "Однозначно должны быть потасовки", - говорит голос на записи.

Как сообщалось, 30 января правоохранители задержали группу лиц, планировавших организовать массовые беспорядки в Украине.

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