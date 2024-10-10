Насилие над детьми во Львовской области: Лубинец требует перевода воспитанников в другое заведение

Воспитанники учебно-реабилитационного центра до сих пор жалуются на нехватку пищи и вынуждены подрабатывать.

Скандал на Львовщине по поводу издевательств над воспитанниками учебно-реабилитационного центра набирает обороты. Дети все еще находятся в заведении, а проверка сотрудниками офиса омбудсмена, социальными работниками и психологами выявила очередные нарушения.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Отмечу, что продолжаю держать на личном контроле вопросы соблюдения прав и интересов воспитанников учебно-реабилитационного центра на Львовщине. В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам насилия над детьми", — написал омбудсмен.

По словам Лубинца, 7 и 8 октября сотрудники его секретариата повторно посетили заведение, где в тот момент социальные работники вместе с психологами проводили индивидуальную оценку потребностей его воспитанников – детей-сирот, лишенных родительской опеки, а также оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Мониторы отметили, что дети при индивидуальной оценке их потребностей, выражали осторожность в высказываниях. Это говорит о том, что работники заведения, вероятно, провели предварительную работу с детьми, разъяснив, что можно говорить, а что нет. Однако во время длительного общения. отдельные дети раскрывались и рассказывали, что подвергались психологическому давлению, насилию, угрозам, другие сообщали, что были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения", – сообщил омбудсмен.

Он подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о том, что этим детям не поможет какое-либо разовое общение, им нужно "долговременное сопровождение психолога или наставника".

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В то же время специалисты, проводившие проверку, обнаружили, что более 50% воспитанников заведения не должны там находиться. А педагогическая запущенность детей – это возможные последствия некачественного обучения или ошибочного решения инклюзивно-ресурсных центров по устройству их в учебно-реабилитационное учреждение.

"Этим детям рекомендовано устройство в семейные формі воспитания или обеспечение инклюзивным обучением или обучением в заведении среднего образования", – отметил Лубинец.

Он добавил, что даже после выявления нарушений в заведении в конце прошлого месяца дети продолжают жаловаться на некачественное и недостаточное питание.

"Один из воспитанников заведения отметил, что он подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, подготавливает тела умерших к захоронению, отпевает их, что в таком возрасте может повлечь за собой тяжелые психологические последствия и свидетельствует о признаках эксплуатации детского труда", — подчеркнул правозащитник. .

Он подчеркнул, что ожидает срочного перевода детей в другое заведение, чтобы руководство скандального учебно-реабилитационного центра не имело возможности оказывать на них давление и продолжать издевательства и насильственные действия, а также с целью воссоединения родных братьев и сестер.

"Действия Львовской ОВ должны продемонстрировать решительность в восстановлении прав детей, стабилизации их состояния и избежание неоправданной бюрократизации процесса", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, во Львовской области разоблачили факты насилия над детьми в учебно-реабилитационном центре. За каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения дети получали избиения палками и унижения.

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