Насилие над ребенком во Львовской области: обвиняют полицейского

По этому факту начато служебное расследование.
В городе Буск Львовской области разгорелся скандал из-за вероятного насилия со стороны полицейского относительно воспитанника местного детского дома.
Об этом сообщили в полиции области.
Информация об инциденте появилась после мониторинга соцсетей.
"Сегодня, 7 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось, что в одном из детских домов в городе Буск полицейский якобы совершил насилие в отношении одного из воспитанников", — говорится в сообщении полиции.
На время служебного расследования полицейского, о котором идет речь в публикации, отстранен от исполнения служебных обязанностей.
"По результатам расследования будет принято решение о привлечении виновных к ответственности", — добавили в правоохранительных органах.
Напомним, во Львовской области подросток упал с 15-метрового моста в Стрые.
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