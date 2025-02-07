Насилие над ребенком во Львовской области: обвиняют полицейского

По этому факту начато служебное расследование.

В городе Буск Львовской области разгорелся скандал из-за вероятного насилия со стороны полицейского относительно воспитанника местного детского дома.

Об этом сообщили в полиции области.

Информация об инциденте появилась после мониторинга соцсетей.

"Сегодня, 7 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось, что в одном из детских домов в городе Буск полицейский якобы совершил насилие в отношении одного из воспитанников", — говорится в сообщении полиции.

На время служебного расследования полицейского, о котором идет речь в публикации, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"По результатам расследования будет принято решение о привлечении виновных к ответственности", — добавили в правоохранительных органах.

Напомним, во Львовской области подросток упал с 15-метрового моста в Стрые.

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