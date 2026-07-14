Насилие продолжалось годами: какой приговор получил бывший диакон из Львова за систематическое изнасилование дочери

Насилие / © Credits

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Во Львове суд признал виновным 47-летнего мужчину, ранее бывшего диаконом одной из религиозных общин, в тяжких преступлениях против собственной малолетней дочери. Ему назначили максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Об этом пишет офис генерального прокурора.

Прокуроры доказали вину обвиняемого в сексуальном насилии над малолетней дочерью, а также в изготовлении и хранении материалов с сексуальным насилием над детьми.

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Помимо лишения свободы суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать в ее пользу 1,5 млн гривен морального вреда.

По информации прокуратуры, преступления начались, когда девочка была еще ребенком, и продолжались несколько лет после того, как она осталась жить с отцом.

Следствие установило, что мужчина также производил и хранил большое количество материалов с сексуальным насилием над детьми.

После достижения совершеннолетия женщина обратилась в правоохранительные органы, что стало основанием для возбуждения уголовного производства и последующего расследования.

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После вступления приговора в законную силу сведения о мужчине внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

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Напомним, в Кировоградской области группа несовершеннолетних издевалась и насмехалась над 10-летним мальчиком, сняв свои действия на видео. Ребенка раздевали, избивали и обливали мочой и якобы голого заставляли садиться на бутылку.

Также, в мае в Днепре задержан 40-летний ранее судимый мужчина по подозрению в похищении, пытках, изнасиловании и жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Ребенка искали больше суток после того, как он не вернулся домой. Тело школьника со связанными руками обнаружили в заброшенном здании; следствие продолжается по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

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