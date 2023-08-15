Насильника 6-летней девочки осудили: сколько отсидит преступник

В суде прокурор доказал, что житель Надворнянского района в октябре 2022 года совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
За изнасилование 6-летней девочки житель Прикарпатья приговорен к 15 годам заключения.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"При публичном обвинении ювенальных прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры 53-летнего прикарпатца суд признал виновным в изнасиловании ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Насильника ребенка приговорили к 15 годам лишения свободы.
В суде прокурор доказал, что житель Надворнянского района в октябре 2022 года совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел во двор к своим соседям и, увидев, что рядом с ребенком нет родителей, заманил его за хозяйственное здание и изнасиловал. В суде обвиняемый свою вину не признал, но полностью доказана собранными доказательствами.
"Учитывая, что мужчина ранее судим за аналогичное преступление, прокурор ориентировал суд на назначение ему максимального наказания", — говорится в заявлении прокуратуры.
Тем временем во Львовской области 13-летняя девушка родила ребенка от 15-летнего парня, которому теперь грозит статья за изнасилование.
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