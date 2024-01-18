"Насильно это сделать не получится": Данилов прокомментировал мобилизацию украинцев за границей

Многое зависит от того, получили ли украинские граждане статус беженца.

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что не существует законного способа заставить находящихся за рубежом украинцев возвращаться домой и становиться в ряды украинской армии.

Об этом он говорил в интервью Восточноевропейскому бюро Report.

"Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что многое зависит от того, получили ли украинские граждане статус беженца за границей.

“Если гражданин официально имеет статус пострадавшего от военной агрессии беженца, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы о людях со статусом беженца", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все военнообязанные мужчины, находящиеся за границей, должны вернуться в Украину, где они будут либо воевать, либо работать.

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