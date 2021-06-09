Насиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на работе: в Житомирской области осудили педофила

Женщина поехала на работу и оставила троих малолетних детей на своего сожителя — ранее судимого мужчину. Этим обидчик и воспользовался.

В Житомирской области осудили на 12 лет заключения 35-летнего жителя Коростеннського района за изнасилование малолетнего ребенка.

Как сообщили в Житомирской областной прокуратуре, пьяный 35-летний ранее судимый мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, когда ее мама была на работе. После этого случая мужчина не остановился.

"Так, в августе 2019 года, около 01:00, находясь в доме, где проживал со своей сожительницей и тремя милолитнимы детьми, при отсутствии женщины, которая поехала в другое место на работу, применил физическое насилие к ее 13-летней дочери и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В дальнейшем повторил свои преступные действия в отношении малолетнего ребенка", — сообщили в прокуратуре.

Обидчик ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого телесного повреждения, но после условно-досрочного освобождения на путь исправления не стал.

Зато в период срока неотбытого наказания совершил особо тяжкое преступление в отношении малолетнего ребенка.

Так, Малинский районный суд признал виновным мужчину в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины и назначил наказание с учетом неотбытой части наказания, назначенного предыдущим приговором, в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Напомним, в Киевской области отец сдавал в сексуальное рабство двух несовершеннолетних дочерей: их насиловал 53-летний педофил.

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