Насиловал 9-летнего ребенка и снимал это на видео: в Кривом роге мужчину подозревают в педофилии

Муж за решеткой

В Кривом Роге мужчина, вероятно, насиловал 9-летнего ребенка и снимал это по телефону. Правоохранители задержали мужчину с подозрением в педофилии.

Об этом сообщает Первый городской. Кривой Рог».

Детали преступления против ребенка

Стало известно, что 25-летний подозреваемый издевался над малолетней сестрой своей жены с июля по декабрь прошлого года.

«Чтобы склонить девочку к развратным действиям — угрожал и манипулировал, когда гостила у родственницы», — сообщили в медиа.

Мужчину разоблачили, потому что он снимал поругание на видео. Шокирующие кадры знакомый фигуранта обнаружил на ноутбуке.

Пока фигурант находится под стражей без права на залог. Его будут судить по двум статьям – изнасилование и изготовление детской порнографии.

Ранее в Киеве 22-летнего мужчину подозревали в изнасиловании 11-летней девочки. Фигурант познакомился со школьницей в социальной сети и в течение двух недель вел с ней переписку. После того, как мужчина заручился доверием девочки, он пригласил ее на встречу в заброшенном здании. Там он и совершил в отношении нее половое преступление. Пытаясь избежать ответственности, фигурант удалил из телефона ребенка историю переписки и свой контакт. Фигуранту грозит до 15 лет заключения