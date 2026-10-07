Насиловал детей на уроках с 2014 года: как в Полтаве наказали педофила-репетитора

Преподавателя вокала приговорили к пожизненному / © Pixabay

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В Полтаве преподавателя вокала приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование и сексуальное насилие в отношении малолетних детей.

Соответствующий приговор вынес Шевченковский районный суд Полтавы по иску Ювенальных прокуроров Полтавской областной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

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По данным следствия, мужчина, который имел педагогическое и психологическое образование, работал частным репетитором в Полтаве и проводил занятия на дому и в арендованных помещениях.

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«Начиная с 2014 года, на уроках он систематически насиловал питомцев, заставлял их фотографироваться без одежды, хранил порнографические материалы и манипуляциями убеждал детей скрывать это от родителей. В общей сложности от его действий пострадали трое малолетних», — говорится в сообщении.

Преступную деятельность репетитора разоблачили осенью 2024 благодаря родителям одной из жертв, которые заметили резкие изменения в психологическом состоянии своего ребенка.

В рамках расследования правоохранители провели более 50 экспертиз и весной 2025 года направили дело в суд.

Суд признал мужчину виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, касающихся изнасилования и развращения лиц, не достигших 14 лет, а также создания и хранения детской порнографии.

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Преподаватель вокала получил пожизненное наказание / © Офис Генерального прокурора

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, в Полтавской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Девочка забеременела, а ее мать, узнав о беременности дочери, не обратилась к стражам порядка, а решила скрыть преступление и самостоятельно прервать беременность в домашних условиях. Она приобрела через интернет препараты и дала их ребенку. Внебольничный аборт вызвал тяжелые осложнения, девочка истекала кровью и ее пришлось спасать медикам.

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