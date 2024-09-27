Насиловал и растлевал мальчиков в Харькове: преступник три года скрывался в монастыре

Бывшему учителю физкультуры сообщено о подозрении в изнасиловании и совершении развратных действий в отношении малолетних детей.

Правоохранители разоблачили мужчину, который три года избегал ответственности за сексуальные преступления, совершенные им в Харькове со своими учениками, которым было меньше 14 лет. Мужчина пытался скрыться от следствия в монастыре в Тернопольской области.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в разных учебных заведениях города. Следователи установили, что в течение этого периода он неоднократно совершал сексуальные действия в отношении школьников. Пострадавшими стали три мальчика.

В 2018 году подозреваемый работал в гимназии и изнасиловал в спортивном зале 12-летнего учащегося. После этого он уволился и трудоустроился в школу, где в 2019-м и 2021 году подвергал развратным действиям двух учеников в возрасте 11 и 13 лет.

В дальнейшем подозреваемый уволился с работы и переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Мужчине сообщено о подозрении в совершении развратных действий и изнасиловании малолетних лиц (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УКУ).

В ближайшее время суд должен избрать фигуранту меру пресечения. Прокуратура требует содержания подозреваемого под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании двух дочерей и совершении в отношении них развратных действий. Обвиняемый является отцом пятерых дочерей разного возраста.

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