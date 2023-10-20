Насиловал и снимал порно с ребенком: в Одесской области задержали извращенца (фото)

Им оказался 19-летний мужчина. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В Одесской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который насиловал ребенка и снимал с ним порнографические видео.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, еще в 2021 году правоохранители обнаружили 19-летнего жителя Одесского района, который совершал действия сексуального характера в отношении малолетней местной жительницы.

“В мобильном телефоне фигуранта, который следователи направили на компьютерно-техническую экспертизу, специалисты обнаружили видеофайлы, содержащие сцены детской порнографии. Среди разных видео, которые злоумышленник скачал из сети Интернет, был также и медиа-файл с участием его малолетней односельчанки, который к тому же он распространил среди своих знакомых. Правоохранители установили, что молодой человек, воспользовавшись сложными жизненными обстоятельствами семьи, в которой проживала девочка, за незначительное вознаграждение снимал ее в сексуальных сценах”, — рассказали в Нацполиции области.

Там также добавили, что в силу новых обстоятельств следователи начали уголовное производство по частям 1 и 3 статьи 301-1 УК Украины и, при наличии достаточных доказательств, под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры сообщили подозреваемому о подозрении в умышленном приобретении и хранении детской порнографии без цели сбыта. или распространение и в изготовлении, преднамеренном хранении, распространении детской порнографии.

В настоящее время мужчина находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Закарпатье полицейские задержали 31-летнего жителя Береговского района по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки.

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