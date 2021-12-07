Насиловал и снимал в порно 7-летнюю девочку: жителю Черкасс сообщили о подозрении

Насиловал и снимал в порно 7-летнюю девочку: жителю Черкасс сообщили о подозрении

Будучи родственником девочки, он пользовался ее беспомощностью.

В Черкассах за изнасилование 7-летней девочки и изготовление порнографии с ее участием будут судить местного жителя.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Насильнику сообщено о подозрении в развращении и изнасиловании 7-летней девочки, а также изготовлении и распространении изображений порнографического характера с ее участием (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301, ч. 2). ч. 3 статьи 301-1 УК Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи родственником девочки, пользовался ее беспомощностью, неоднократно насиловал ребенка и производил порноконтент, который был обнаружен во время обыска.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, что правоохранители Черкасс разоблачили мужчину, который в одной из социальных сетей развращал малолетних детей. Во время проведения следственно-розыскных действий полицейские установили IP адрес, который использовал преступник. для доступа в Интернет.

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