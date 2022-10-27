Насиловал и запугивал убийством матери: в Винницкой области отец годами издевался над дочерью

Винницкий суд назначил 14 лет заключения мужчине, который насиловал дочь.
В Винницкой области 56-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь.
Об этом сообщили в областной Винницкой прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что обвиняемый запугивал ребенка. В частности, чтобы девочка не рассказала о насилии в отношении нее, угрожал убить ее мать, а ее саму покалечить.
"По результатам рассмотрения обвинительного акта и оценки предоставленных прокурором доказательств подсудимого судом признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения и приговорен к наказанию -14 лет лишения свободы", — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.
А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.
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