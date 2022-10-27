Насиловал и запугивал убийством матери: в Винницкой области отец годами издевался над дочерью

В Винницкой области 56-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь.

Об этом сообщили в областной Винницкой прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что обвиняемый запугивал ребенка. В частности, чтобы девочка не рассказала о насилии в отношении нее, угрожал убить ее мать, а ее саму покалечить.

"По результатам рассмотрения обвинительного акта и оценки предоставленных прокурором доказательств подсудимого судом признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения и приговорен к наказанию -14 лет лишения свободы", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.

А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

Во Львове задержали 50-летнего подозреваемого в педофилии

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