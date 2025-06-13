Насиловал малолетнюю падчерицу и ее подругу: на Сумщине судили педофила

Тюрьма / © УНИАН

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Суд в Сумской области приговорил к 15 годам заключения 39-летнего мужчину, который систематически насиловал свою 12-летнюю падчерицу, а впоследствии — и ее 15-летнюю подругу.

Об этом сообщили Офис Генерального прокурора и Сумская областная прокуратура.

Как установило следствие, преступник длительное время проживал с женщиной и ее 12-летним ребенком. Первый случай насилия произошел еще в июле 2019 года. После этого он неоднократно насиловал ребенка, а с августа 2022 — и ее 15-летнюю подругу.

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Лишь в начале 2023 года пострадавшая девочка рассказала матери, после чего семья обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник также совершил насилие еще над одной несовершеннолетней.

«При этом мужчина все время угрожал девушкам физической расправой, если они расскажут кому-то о том, что он с ними делает», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемого признали виновным по трем статьям УК Украины. Прокуратура, которая настаивала на пожизненном заключении, поэтому планирует подавать апелляцию.

Напомним, на Киевщине мужчина более года насиловал собственного ребенка. Обидчик получил 13 лет лишения свободы.

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Также мы сообщали, что в Харькове 10-летний мальчик совершил сексуальное насилие в отношении 7-летней девочки, которая жила по соседству.