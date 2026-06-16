- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 509
- Время на прочтение
- 1 мин
Насиловал, пока мать на работе: на Виннитчине 14-летняя девочка забеременела от отчима
В Винницкой области за изнасилование 14-летней падчерицы будут судить 45-летнего мужчину.
В Винницкой области будут судить 45-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю падчерицу, после чего девушка забеременела.
Об этом сообщают Офис генпрокурора и полиция Винницкой области.
Речь идет о семье из Хмельникского района. Злоумышленник проживал одной семьей с гражданской женой и ее двумя детьми — дочерью и младшим сыном.
В течение января-февраля 2026 года мужчина четыре раза насиловал падчерицу. Делал это утром, когда женщина уходила на работу, а младший ребенок спал.
Мужчина применял к потерпевшей психологическое давление. Например, угрожал выгнать из дома или создать невыносимые условия жизни для семьи. Так что девочка некоторое время молчала, пока в марте поняла, что беременна.
Дочь рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась к правоохранителям и медикам. Девушке, при ее добровольном согласии и согласии матери, был проведен аборт.
Подозреваемый был задержан и взят под стражу, где он и находится. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.
Ранее мы писали, что в Кировоградской области мужчина проник в детский дом, где изнасиловал 15-летнюю девушку.