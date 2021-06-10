Насиловал ребенка и снимал это на камеру: в Ровенской области отчима приговорили к пожизненному заключению

Мужчина 4 раза насиловал 10-летнюю девочку.

На Ровенщине 32-летнего жителя города Острог приговорили к пожизненному заключению за изнасилование своей 10-летней падчерицы.

"Мужчина совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это на видео. Девочка молчала, боясь распространений видеозаписей, которые в июне 2020 года случайно увидела в телефоне мужчины матери ребенка, о чем сразу сообщила в полицию", — сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что мужчина четыре раза насиловал ребенка.

За содеянное Здолбуновский районный суд назначил мужчине наказание — пожизненное лишение свободы. Кроме того удовлетворил также и гражданский иск потерпевшей на общую сумму 200 тыс. грн.

Приговор в законную силу еще не вступил. Поэтому стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Напомним, в Житомирской области осудили на 12 лет заключения 35-летнего мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

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