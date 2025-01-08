Насиловал собственных несовершеннолетних дочерей: на Харьковщине будут сидеть педофила

В Харьковской области будут судить мужчину, который регулярно насиловал своих несовершеннолетних дочерей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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По данным прокуратуры, житель Лозовского района с весны 2022 постоянно насиловал своих дочерей. Потерпевшим до начала совершения преступления было 9 и 13 лет. Такие действия он совершал, когда оставался с детьми сам и приказывал молчать.

Его вырыли в октябре 2024 года и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Мужчину будут судить в Лозовском горрайонном суде Харьковской области. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Волынской области в суд направили обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Камень-Каширского района, который в течение полугода систематически насиловал и совершал другие насильственные действия сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери.

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