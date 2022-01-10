Насиловала детей и снимала на видео: в Днепре судили участницу преступной группы

Женщина получила 9 лет за решеткой.
В Днепре суд вынес приговор женщине, обвиняемой в изнасиловании детей и распространении детской порнографии. Она проведет за решеткой 9 лет.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Согласно материалам суда, обвиняемая сама является бывшей жертвой насильника. Впоследствии она вступила с ним в сговор и систематически насиловала малолетних детей от 4 до 8 лет. Также она помогала ему производить видеозаписи, содержащие детскую порнографию, для распространения и сбыта в Интернете.
Ранее участнику этой группы, который в течение 17 лет насиловал, развращал детей и распространял детскую порнографию, вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в США врача христианской школы-интерната обвинили в содомии и развращении детей.
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