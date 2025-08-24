Насиловала собственную дочь на камеру: на Полтавщине разоблачили жуткое преступление

На Полтавщине разоблачили женщину, которая насиловала собственную малолетнюю дочь / © Unsplash

Реклама

В Горишних Плавнях на Полтавщине произошло жуткое преступление. Мать в течение года изнасиловала собственную малолетнюю дочь. Местную жительницу уже заключили под стражу по подозрению в сексуальном насилии над малолетним ребенком.

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, женщина насиловала своего собственного ребенка в течение 2024 года.

Реклама

Преступление ради денег

Следователи выяснили, что женщина не только издевалась над своим ребенком, но и фиксировала это на камеру. Она снимала порнографическое видео с девочкой, а затем продавала их в Интернете.

«По данным следствия, на протяжении 2024 года женщина совершала действия сексуального характера по отношению к своей малолетней дочери, на мобильный телефон снимала видео, которое в дальнейшем с целью заработка обнародовала в интернет-сети», — заявила прокуратура.

Задержание и подозрение

После открытия ужасающих обстоятельств, правоохранители задержали женщину. Ей объявили о подозрении в совершении сексуального насилия в отношении лица моложе 14 лет, с которым он находится в семейных отношениях (ч. 4 ст. 153 УКУ). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, женатый 44-летний бизнесмен изнасиловал в самолете 15-летнюю девушку , пока та спала. В суде он признался, что жертва не давала согласия.