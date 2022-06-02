Насиловали детей и снимали в порно: на Днепропетровщине осудили горе-родителей (видео)

Злоумышленников приговорили к лишению свободы от 5 до 14 лет.
На Днепропетровщине осудили преступников, которые насиловали и снимали в порно шестерых несовершеннолетних в возрасте от 3 до 9 лет. Среди причастных – матери, которые принуждали к такой деятельности своих детей.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции.
Суд признал виновными шесть человек в сексуальной эксплуатации детей и создании с их участием противоправного контента.
Двоих организаторов осудили на 12 и 14 лет лишения свободы. Четверо их сообщников проведут в тюрьме от 5 до 13 лет.
Напомним, в Киеве полицейские разоблачили точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды и обуви. Судя по опубликованным фото, это Werare на улице Тарасовской.
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