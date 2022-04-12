Насиловали младенца — Зеленский рассказал о случаях издевательства над украинскими женщинами и детьми

Владимир Зеленский поинтересовался, реагируют ли на "подвиги" свои военные в Украине Минобороны РФ.

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением в парламент Литвы.

Он рассказал о случаях изнасилования украинских женщин и детей.

"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенца! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это – правда, но это было. Установлено даже это лицо, этот российский воин Бычков из Пскова. Десантник или спецназовец, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем! Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такова история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники. Из Пскова. Изнасилование младенца...

Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Пожалуй скажут, как всегда, что этого не было, а если было – это была защита "русскоязычных". И это преступление – как и каждое такое преступление – останется на ответственности, в том числе и пропагандистов. В частности, тех, кто воспитывает таких десантников. Из Пскова", – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас ему интересно, как на такие "подвиги" своих военнослужащих реагируют в Минобороны РФ.

"Как сейчас министр обороны Российской Федерации и другие авторы этой "спецоперации" оценивают ее вот такие результаты? После вот даже таких преступлений. После вот даже такого "подвига" российского солдата Бычкова? Может, российский министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей и внуков к себе домой, не захочет ли уважаемый господин министр? Уверен, побоится", – сказал Зеленский.

Напомним, что Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские кафиры изнасиловали в Буче под Киевом.