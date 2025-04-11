Бывший глава Госфискальной службы Роман Насиров / © УНИАН

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Бывший глава Госфискальной службы Роман Насиров прокомментировал отмену приказа о его мобилизации в ВСУ через три дня после начала службы.

Об этом Насиров рассказал в Facebook.

"Я проявил желание и готовность служить, раньше при определенных обстоятельствах сделать это не мог. Война, к сожалению, продолжается я готов служить и быть полезным и хоть как-то помочь и подменить ребят, которые служат уже 3 года. Советую всем кто не служил сделать то же самое. Я пошел служить по собственному решению и желанию в обычную воинскую часть, которая выполняет задачи на фронте и в Киеве — солдатом на должность сапера", — заявил экс-чиновник.

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По словам Насирова, он пошел в армию добровольно, несмотря на наличие льгот — он отец троих детей и имеет проблемы со здоровьем, включая перенесенную онкологию.

Он добавил, что хотя бригада дислоцируется в Киеве, однако выполняет задачи на восточном направлении фронта.

«Успел прослужить «аж» 3 дня, пока не узнал из СМИ, что приказ вроде бы отменен. Не я первый это констатирую, что имеем дело со странным прецедентом: в стране есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют, потому что - «нельзя». А вот по мне почему-то — можно, и все потому, что этого кто-то почему-то хотел и на кого-то нажали», — говорится в сообщении.

Насиров также прокомментировал судебные дела против него, назвав их политически мотивированными. Он отрицает обвинения в коррупции и подчеркнул, что доказательств его вины нет.

Напомним, САП прокомментировали скандал с бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым, мобилизовавшимся в ВСУ в «личную бригаду» Сырского.