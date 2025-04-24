Насирова заключили под стражу в зале суда: размер залога значительно вырос

Романа Насирова взяли под стражу / © ТСН

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В четверг, 24 апреля, Высший антикоррупционный суд принял решение взять под стражу экс-главу ГФС Романа Насирова и увеличить размер залога с 27 до 40 млн грн.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН из зала суда.

Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора САП, который просил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен.

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Это ходатайство стало следствием попытки Насирова избежать уголовной ответственности путем мобилизации в ВСУ. По словам прокурора, желание Насирова мобилизоваться связано с тем, что менее чем за год истекает срок привлечения к уголовной ответственности.

Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства, уверяя, что подсудимый добровольно мобилизовался по долгу перед государством.

Как сообщалось, Роман Насиров обвиняется в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка.

Напомним, после того, как экс-руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ и, узнав, что его бригада выполняет боевые задания на линии столкновения, захотел перевестись в другую часть.