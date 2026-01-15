Насколько опасны "Шахеды" с ракетами: Братчук объяснил

«Шахед» / © Associated Press

Использование «Шахедов» с ракетами — это попытка россиян бороться с нашей легкой авиацией. РФ пытается скопировать достижения, демонстрирующие украинские ударные дроны, в том числе морские.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Братчук в эфире «Мы Украина».

«На сегодняшний день ситуация с российской стороны выглядит на этапе опытов. Потому что практическое применение мы пока не увидели. Но россияне будут ускорять свои поиски и масштабировать, поэтому очевидно, что это угроза для нас», — отметил военный эксперт.

По словам Братчука, в вопросе противодействия речь идет прежде всего о дронах-перехватчиках, которые будут сбивать цели на первых этапах.

Ранее украинцев предупредили о минной угрозе «Шахедов».

«Половина „Шахедов“, атакующих последние дни железную дорогу Ковель-Киев, несут на себе магнитные мины, сбрасываемые в снег. Пожалуйста, предупредите все службы о рисках», — отметил эксперт.