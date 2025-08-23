Насколько сократилось население Украины из-за войны: цифра впечатляет

Популяция Украины / © ТСН.ua

Население Украины сократилось на 10 млн в результате войны. Времена, когда в Украине жило более 50 млн человек, остались в прошлом.

Об этом сообщает Frontliner.

По данным аналитиков, война, развязана Россией, привела к резкому уменьшению населения Украины. В начале 2022 года в стране проживало более 40 млн человек (без учета Крыма).

По состоянию на середину 2024 года численность населения упала до 35,8 млн, из которых только 31,1 млн проживают на подконтрольной Украине территории.

Миграция

Массовый выезд украинцев за границу стал главным фактором сокращения населения. Около 5 млн человек находятся за пределами страны, преимущественно в Европе. Больше всего — в Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.

Чем дольше идет война, тем меньше эмигрантов планируют вернуться, особенно мужчины призывного возраста. Правительство рассматривает стимулы — от бронирования специалистов до программ с жильем и работой, но пока миллионы строят жизнь за границей.

Восток и юг опустели — миллионы уехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Центр и Запад приняли миллионы внутренних переселенцев, но эти регионы потеряли население из-за эмиграции.

Потери и смертность

Точных данных о погибших нет, но речь идет о десятках тысяч военных и тысячах гражданских. Прифронтовые районы опустели: остались преимущественно пожилые люди. Смертность выросла и из-за ослабленной медицинской системы, а также стресса и обострения болезней. В 2023 году зафиксировано около 495 тыс. смертей, то есть на треть больше, чем в довоенные годы, а на 100 рождений приходится 280 смертей.

Рождаемость на историческом минимуме

В 2023 году родилось лишь около 180 тыс. детей — меньше всего за всю современную историю. Причины — опасность, экономические трудности и неуверенность в будущем. Доля детей до 18 лет составляет 15%, тогда как у людей в возрасте 60+ — уже 27%. Украина стремительно стареет, и новых поколений становится все меньше.

Отсутствие действенной демографической стратегии

В конце 2024 года принята Стратегия демографического развития до 2040 года и план на 2024–2027 годы, предусматривающие: Впрочем, влияние мер со стороны государства пока не показывает заметных результатов, ведь и без того небольшие выплаты при рождении быстро обесцениваются из-за инфляции.

По оценкам правительства, к 2041 году население может сократиться до 29 млн. Возможно и восстановление, но только в условиях мира, экономической стабилизации и восстановления. Возвращение беженцев, реализация отложенных планов рождения и создание достойных условий жизни могут стать основой для демографического роста.

Напомним, во время полномасштабной войны численность трудоспособного населения в Украине снизилась на 40%. Около 1,7 млн трудоспособных украинцев находятся за границей.