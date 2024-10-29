Насколько сократилось население Украины с начала войны: демограф шокировал цифрой

По состоянию на 1 января 2024 года Институт демографии оценивал численность населения на территории Украины более чем в 35 миллионов.

С начала войны население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть. Все это – из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне. Такие данные приводит ООН.

Демограф Александр Гладун в интервью "РБК-Украина" прокомментировал новые данные ООН и оценил эти цифры.

"Когда мы говорим о численности населения, то нужно учитывать, на какую дату, по какой территории предоставляется эта оценка. Разных оценок сейчас много, все выражают свою позицию, в том числе ООН и другие организации", – отметил демограф.

Гладун рассказал, что когда началось полномасштабное вторжение, в начале 2023 года Институт демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи делал свою оценку численности населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года.

"Потому что еще до большой войны были определенные проблемы с учетом, у нас давно не было переписи населения. И надо было сделать переоценку данных, сколько же людей в Украине. Мы проводили этот анализ в границах 1991 года: считали включительно с ОРДЛО и с Крымом. И, по нашим оценкам, тогда в Украине было немногим более 42 миллионов человек", – уточнил ученый.

Александр Гладун рассказал, что по состоянию на 1 января этого года Институт демографии оценивал численность населения на территории Украины более чем в 35 миллионов. Это в границах 1991 года.

"Если считать без оккупированных территорий, то это может быть и 28-30 миллионов человек. Мы не знаем реальную ситуацию на неподконтрольных Украине территориях, поэтому оценки могут быть совершенно разные. Но, безусловно, тенденция такова, что численность населения очень сильно сократилась. И плюс во время войны вряд ли можно применять нормальные методологические положения демографической статистики", – объяснил демограф.

Ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун отметил, что если Россия оккупирует Украину, то начнет репрессии, в частности, против молодых людей.

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