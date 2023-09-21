Насколько сократится население Украины через 10 лет: ученая шокировала цифрой

К 2033 году в Украине будет проживать не более 35 миллионов человек.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы Элла Либанова на круглом столе, передает Укринформ.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года", — сказала она, добавив, что "в любом случае – вернем ли мы всех наших мигрантов, или привлечем мигрантов из других стран – сокращение населения Украины все равно будет".

По словам ученой, количество украинских трудовых мигрантов, сбежавших от войны, в Польше уменьшается. Они начинают ехать в другие страны ЕС – Германию, Чехию, Нидерланды и другие.

"Опыт, который у нас есть, говорит о том, что чем больше расстояние между Украиной и той страной, где находятся наши люди, тем меньше вероятность того, что они вернутся", — отметила ученая.

Ранее мы писали, что после войны в Украине мужчин станет больше, чем женщин. Ученый по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ объяснил, в чем причина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.