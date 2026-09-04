Насколько Трампу важна Украина: приведет ли возобновление переговоров с Путиным к прекращению огня

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Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут посетить как Киев, так и Москву. С первым визитом в Украину их ждут уже давно. Ведь в Москве и Питере, встречаясь с Путиным, Виткофф был уже пять раз, Кушнер только раз. Но многочасовые исторические лекции, которые они, очевидно, выслушивали от главы Кремля, результата не дали. Более того, Путин пошел на дальнейшую эскалацию войны, готовясь к объявлению мобилизации в России после выборов в Госдуму 18-20 сентября.

Возвращение американцев к переговорам с россиянами по установлению режима прекращения огня на данном этапе можно будет только приветствовать, если они действительно будут успешными. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал в ближайшие дни следить за новостями.

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«С возвращением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира мы будем иметь новую динамику в мирных усилиях», — добавил Сибига.

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И новости не заставили себя ждать. Reuters сообщил, что переговоры по украинской части поездки Виткоффа и Кушнера все еще продолжаются. Команды говорили о воскресенье, 6 сентября, как о возможной дате. Но Кремль, по всей видимости, не дает гарантий, что прекратит обстрелы, в частности Киева, на время визита спецпосланников Трампа. Как это, например, делала Украина. В преддверии тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на прошлой неделе США обращались к Киеву с просьбой не бить по Москве.

Так чего же ждать от первого визита Виткоффа и Кушнера в Киев, если он все же состоится? И насколько Трампу действительно важна Украина, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре? Читайте в материале ТСН.ua.

Пощечина мирным усилием: как Россия срывает визит американцев

В пятницу, 4 сентября, стало известно, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер могли прибыть в Киев самолетом из Москвы. По крайней мере, по утверждению некоторых украинских народных депутатов, американская сторона рассматривала такую возможность. Однако после постоянных российских ударов, в частности, в районе киевского аэропорта «Жуляны» и по зданию СБУ, Виткофф и Кушнер изберут поезд. Вряд ли Россия предоставит им «зеленый» коридор в Борисполь. Да и надеяться на это с самого начала было бесполезно.

«Путин вместо мира избрал эскалацию. Мы это в Киеве видим и в Украине видим и чувствуем ежедневно. Естественно, одна из целей — это влияние на настроения населения, попытки уничтожить нашу энергетическую систему перед зимой. С другой стороны, это такая пощечина мирным усилием и попытка сорвать этот процесс», — отметил Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Республики Северная Македония Тимчо Муцунским в Киеве.

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В то же время, по словам украинского министра иностранных дел, мы ожидаем новую динамику в мирных усилиях с нашими американскими партнерами. По информации Axios, в субботу, 5 сентября, Виткофф и Кушнер проведут переговоры с Путиным в Москве, после чего отправятся в Киев, чтобы в воскресенье встретиться с Владимиром Зеленским. Издание отмечает, что эта поездка проходит через десять дней после тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, где он пытался выяснить, смогут ли руководители российской разведки убедить Путина начать переговоры по прекращению войны.

Правда, эксперты достаточно скептически настроены по результативности этих визитов и переговоров по крайней мере о прекращении огня, если таковые вообще произойдут. В комментарии ТСН.ua Марк Канчиан, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказал, что ни одна из сторон не заинтересована в переговорах.

Несколько недель назад во время общения с журналистами Владимир Зеленский говорил, что, по его мнению, Виткофф и Кушнер хотят принести Трампу победу, но им очень сложно найти формат, чтобы русские согласились на окончание этой войны без выхода Украины из Донбасса и других недостойных решений. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сказал The New York Times, что хотя переговоры и могут возобновиться в этом месяце, условия для прекращения огня вряд ли появятся до весны, потому что Россия попытается сломать Украину в очередной зимней бомбардировочной кампании.

«В то же время обе стороны понимают, что нужно искать решение. Война не может быть вечной», — добавил Буданов.

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Выборы в Конгресс: Путин считает США слабыми

В отличие он в прошлом году, когда спецпосланники администрации Трампа привезли в Киев 28-пунктный мирный план капитуляции Украины, написанный в Кремле, на этот раз эксперты не ожидают, что Вашингтон будет давить на Киев по поводу уступок, в том числе территориальных.

«Недавние успехи Украины на поле боя — сдерживание россиян на земле и неоднократные удары по глубоко расположенным российским целям — значительно усилили уважение президента Трампа к Украине. Он любит победителей. Это также подорвало нарратив Путина о том, что победа России неизбежна. Однако, к сожалению, недавние российские ракетные атаки, возможные отсутствием ракет до Patriot, затмили успех Украины», — считает Марк Канчиан.

Однако не только дефицит ракет-перехватчиков к системам ПВО в Украине на фоне приближающейся зимы влияют на расчеты Путина продолжать войну. После тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на прошлой неделе американские СМИ написали, что Кремль считает Соединенные Штаты ослабленными войной с Ираном на фоне снижения боеготовности американских войск и дефицита боеприпасов, что дает России возможность идти на эскалацию против американских интересов и союз.

К тому же, как уже писал ТСН.ua, администрация Трампа направила еще один сигнал Кремлю о слабости Соединенных Штатов, когда на следующий день после визита директора ЦРУ в Москву, в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе приехал заместитель главы Пентагона Элбридж Колби обсуждать сокращение американского военного присутствия.

Еще большее положение администрации Трампа ослабляют промежуточные выборы в Конгресс США в начале ноября. Война против Ирана пошатнула рейтинги Трампа и Республиканской партии. Они могут потерять большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Именно поэтому мы слышим безосновательные обвинения от министра финансов США Скотта Бессента, что это якобы украинские удары по российским НПЗ вызвали мировой энергетический шок. А вооруженные склады Пентагона пусты не из-за войны в Иране, а из-за администрации Байдена, которая, по словам Трампа, отдала слишком много оружия Украине в свое время.

Учитывая все это, а также то, что Россия и Китай поставляют Ирану компоненты ракет и дронов, вряд ли спецпосланники Трампа смогут говорить с Путиным в Москве с позиции силы. К тому же, в этот раз и глава Кремля может потребовать гораздо больше, чем выход сил обороны Украины из Донбасса. К примеру, ослабление целого ряда западных санкций за заключение временного соглашения о прекращении огня.

Напомним, как на пресс-конференции после саммита ШОС на этой неделе Путин вспомнил «зерновое соглашение», по которому в 2022 году при посредничестве Турции и ООН создали специальный гуманитарный морской коридор для торговых судов, заходивших в украинские порты и выходивших из них. Россия, в свою очередь, получила послабление санкций против «Россельхозбанка» — для проведения платежей за российскую агропродукцию был создан специальный механизм через JPMorgan, работавший вне SWIFT.

Дата публикации 08:21, 03.09.26 Количество просмотров 84 Киев имеет все признаки прифронтового города! Срочные изменения из-за налетов «шахидов»!

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