Насколько украинцы доверяют власти и как воспринимают государственные процессы – опрос

Аналитики оценили восприятие гражданами тех процессов, которые происходят в стране, их доверие к разным институтам общества, должностным лицам и отношение к разным инициативам органов власти.

Полное исследование опубликовано на сайте Центра Разумкова.

Оценка происходящих в стране процессов

После начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, считающих, что события в Украине развиваются в правильном направлении, составляет 52%. Зато 27% респондентов имеют противоположное мнение.

Интересные цифры:

43% украинцев верят, что Украина способна преодолеть проблемы и трудности, с которыми столкнулась, в ближайшие несколько лет;

42% считают, что Украина сможет решить проблемы в более отдаленной перспективе;

6% убеждены, что Украина не способна преодолеть эти проблемы

Остальные опрошенные – не определились.

Доверие к институтам общества

Вполне логично, что самый высокий уровень доверия сегодня выражается в: Вооруженных Сил Украины (93%), добровольческих отрядов (87%), волонтерских организаций (83%), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (81%), Национальной гвардии Украины (81%), президента Украины (80%), Государственной пограничной службы (78%), Министерства обороны Украины (75%), Службы безопасности Украины (67%), Национальной полиции Украины (61%) и другие.

Недоверие у большинства респондентов вызывают судебная система, политические партии, чиновники, прокуратура, НАБУ и т.д.

Доверие к политикам, должностным лицам и общественным деятелям

Респонденты чаще всего выражают доверие к Владимиру Зеленскому, Виталию Киму, Сергею Притуле, Михаилу Подоляку, Алексею Данилову. Однако люди совсем не доверяют Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Петру Порошенко и Алексею Арестовичу. Что касается Виталия Кличко, Андрея Ермака и других – мнения людей разделились.

Отношение к отдельным инициативам органов власти

Помним, что в конце июня президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с призывом к легализации лекарства на основе каннабиса. 13 июля Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Как показывают результаты опроса, части сторонников и противников такой инициативы статистически значимо не отличаются — 35% граждан ее поддерживают, а 37% – не поддерживают.

Украинский лидер также подал в Верховную Раду законопроект "О применении английского языка", регулирующий употребление английского языка как международного в Украине. В нем говорится, в частности, о демонстрации фильмов на английском языке. На такое предложение люди реагируют по-разному, и это объясняется низким уровнем владения английскими гражданами:

только 1% опрошенных ответили, что владеют ею свободно;

7,5% могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно;

19% могут немного читать, писать или говорить на английском, но плохо;

27% ориентируюсь в отдельных словах и простых фразах, но читать, писать или говорить не могут вовсе;

44% совсем не знают английский язык.

Недавно Национальная комиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать город Запорожье в Запорожье. Однако решение было отменено из-за негативной реакции общественности. По данным проведенного опроса, только 11% респондентов поддержали бы такое предложение, а 49% выступили против.

Напомним, специалисты Киевского международного института социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина провели социологический опрос по уплате налогов гражданами. Так, более 80% респондентов говорят, что не хотят платить налоги из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни и сомнительные государственные расходы.

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