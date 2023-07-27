Насколько украинцы доверяют власти и как воспринимают государственные процессы – опрос

Опрос проводился на подконтрольных Украине территориях.
Аналитики оценили восприятие гражданами тех процессов, которые происходят в стране, их доверие к разным институтам общества, должностным лицам и отношение к разным инициативам органов власти.
Полное исследование опубликовано на сайте Центра Разумкова.
Оценка происходящих в стране процессов
После начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, считающих, что события в Украине развиваются в правильном направлении, составляет 52%. Зато 27% респондентов имеют противоположное мнение.
Интересные цифры:
- 43% украинцев верят, что Украина способна преодолеть проблемы и трудности, с которыми столкнулась, в ближайшие несколько лет;
- 42% считают, что Украина сможет решить проблемы в более отдаленной перспективе;
- 6% убеждены, что Украина не способна преодолеть эти проблемы
Остальные опрошенные – не определились.
Доверие к институтам общества
Вполне логично, что самый высокий уровень доверия сегодня выражается в: Вооруженных Сил Украины (93%), добровольческих отрядов (87%), волонтерских организаций (83%), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (81%), Национальной гвардии Украины (81%), президента Украины (80%), Государственной пограничной службы (78%), Министерства обороны Украины (75%), Службы безопасности Украины (67%), Национальной полиции Украины (61%) и другие.
Недоверие у большинства респондентов вызывают судебная система, политические партии, чиновники, прокуратура, НАБУ и т.д.
Доверие к политикам, должностным лицам и общественным деятелям
Респонденты чаще всего выражают доверие к Владимиру Зеленскому, Виталию Киму, Сергею Притуле, Михаилу Подоляку, Алексею Данилову. Однако люди совсем не доверяют Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Петру Порошенко и Алексею Арестовичу. Что касается Виталия Кличко, Андрея Ермака и других – мнения людей разделились.
Отношение к отдельным инициативам органов власти
Помним, что в конце июня президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с призывом к легализации лекарства на основе каннабиса. 13 июля Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Как показывают результаты опроса, части сторонников и противников такой инициативы статистически значимо не отличаются — 35% граждан ее поддерживают, а 37% – не поддерживают.
Украинский лидер также подал в Верховную Раду законопроект "О применении английского языка", регулирующий употребление английского языка как международного в Украине. В нем говорится, в частности, о демонстрации фильмов на английском языке. На такое предложение люди реагируют по-разному, и это объясняется низким уровнем владения английскими гражданами:
- только 1% опрошенных ответили, что владеют ею свободно;
- 7,5% могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно;
- 19% могут немного читать, писать или говорить на английском, но плохо;
- 27% ориентируюсь в отдельных словах и простых фразах, но читать, писать или говорить не могут вовсе;
- 44% совсем не знают английский язык.
Недавно Национальная комиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать город Запорожье в Запорожье. Однако решение было отменено из-за негативной реакции общественности. По данным проведенного опроса, только 11% респондентов поддержали бы такое предложение, а 49% выступили против.
Напомним, специалисты Киевского международного института социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина провели социологический опрос по уплате налогов гражданами. Так, более 80% респондентов говорят, что не хотят платить налоги из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни и сомнительные государственные расходы.
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