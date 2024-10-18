Насколько возможна обязательная мобилизация женщин: нардеп оценил заявление Залужного

Вопрос обязательной службы женщин в Украине сейчас даже не обсуждается. Есть надежда, что европейское сообщество достаточно быстро начнет двигаться в направлении того, о чем они декларировали в начале войны о поддержке нашего государства.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире "Киев24".

Нардеп прокомментировал заявление Залужного

По его мнению, заявление Залужного имело "нотки сарказма" к европейцам. Он адресовал слова союзникам о том, что у нас заканчиваются военнослужащие, защищающие не только территорию Украины, но и территорию всего европейского сообщества. Таким образом, если они не ускорятся в оказании помощи, то все может быть и никто не исключает, что война будет на территории Европейского Союза.

В то же время он акцентировал: немалое количество женщин служит на разных должностях в ВСУ:

"Речь идет о том, если военнообязанная защитница может выполнять боевые задания и имеет на это соответствующие физические и другие полномочия, то, конечно, пусть выполняет. Но надо усиливать в "гражданских" профессиях, которые есть и в армии, в ВСУ. Это медики, бухгалтера, связисты, делопроизводители, потому что бумажную армию никто никуда не дел…», — говорит Федиенко.

Как объясняет политик, например, на счетах у воинской части или бригады есть деньги, но потратить они их полностью не могут, потому что нет экономиста, бухгалтера.

"Вопрос связи. Сейчас много закрывается предприятий в бизнесе. И бухгалтер в военной части, не на передовой, будет получать больше средств, чем в экономическом секторе, кстати. Мы не говорим, что женщинам придется бегать по окопам с автоматами".. Мы говорим о женщинах-военнообязанных, которые идут по собственному желанию", — отметил нардеп.

Напомним, посол Украины в Великобритании, бывший командующий украинской армией Валерий Залужный не исключает, что в ряды ВСУ придется мобилизовывать и женщин.

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