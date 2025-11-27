Насколько возросла смертность в Украине: демографиня раскрыла новые данные

Украинцы / © УНИАН

Украина уже более тридцати лет находится в состоянии устойчивого демографического кризиса. Главным признаком есть постоянное превышение смертности над рождаемостью.

Об этом заявила ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Светлана Аксенова, для «Главком».

По словам эксперта, естественная убыль населения является неизменной тенденцией на протяжении всех лет независимости Украины, начиная с 1990-х годов. Смертность стабильно превышает рождаемость, что является основным признаком демографического кризиса.

Светлана Аксенова добавляет, что в период с 2002 по 2012 годы страна пережила «демографическую передышку», когда наблюдался рост рождаемости, снижение смертности и повышение средней продолжительности жизни. Однако после 2013 года отрицательная динамика возобновилась. Ситуацию существенно усложнила еще пандемия Covid-19 в 2020-2021 годах.

«2020-2021 годы стали переломными — смертность резко возросла, а рождаемость продолжила снижаться. И именно в столь демографически сложной ситуации страна вступила в полномасштабную войну», — отмечает демографиня.

Хотя точные данные отсутствуют из-за отсутствия переписи населения, расчеты специалисту свидетельствуют: смертность в Украине почти втрое превышает количество рождений.

«Это чрезвычайно сложная ситуация, однако не катастрофическая — определенный потенциал еще сохраняется», — заключает Аксенова.

Ранее мы писали, что, по словам председателя «Офиса миграционной политики» Василия Воскобойника, еще до полномасштабного вторжения ежегодное сокращение населения Украины составило 250–300 тысяч человек.

Также ранее мы писали о том, что на четвертый год войны демографическая ситуация в Украине ухудшается: смертность уже втрое превышает рождаемость, и даже после окончания боевых действий возвращение уехавших миллионов украинцев остается под вопросом.