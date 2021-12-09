Насколько вы близки к выгоранию: три вопроса, которые помогут это понять и вовремя принять меры

Насколько вы близки к выгоранию: три вопроса, которые помогут это понять и вовремя принять меры

В последние годы случаи выгорания участились, люди стали утомляться, истощаться и чувствовать себя несчастливыми.

Многие думают, что выгорание – это выдуманная проблема, или вообще просто модный термин, и что на самом деле люди ленятся работать и придумывают себе оправдание.

О том, так это или нет, что такое профессиональное, эмоциональное выгорание и как его предотвратить — пишет кадровый портал grc.ua.

Существует несколько определений понятия "выгорание". Если объяснять в общем, то можно сказать, что это состояние, во время которого человек испытывает истощение энергии, негативное отношение к ранее обожаемой работе, значительное снижение профессиональной производительности и чувство потери радости от жизни. Состояние выгорания напрямую связано с постоянной деятельностью, именно это отличает его от других изменений эмоционального здоровья. В медицине это понятие не признано официально заболеванием и не включено в список медицинских диагнозов, вопреки слухам и ложной информации.

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В последние годы случаи выгорания участились, люди стали утомляться, истощаться и чувствовать себя несчастливыми. Почему так, откуда берется выгорание? Оно появляется у кого-нибудь конкретного или может настигнуть каждого?

Эмоциональное выгорание наступает не в один момент, оно развивается равномерно и имеет определенные маячки – маркеры, которые сигналят о его начале. Если разобрать причины возникновения выгорания, можно увидеть, что их немало – это целый комплекс внешних и внутренних факторов.

К внешним можно отнести:

напряженный график работы или регулярная сверхурочная работа

недостаточный размер оплаты труда, на который рассчитывает работник

нездоровая, конфликтная атмосфера в коллективе

жесткий чрезмерный контроль со стороны руководства

эмоциональное давление

стресс большого города

современный культ успеваемости и т.п.

Среди других причин выгорания: мультизадачность; нечеткое распределение обязанностей; непоследовательность и непредсказуемость в действиях руководителя; недостаточное чувство безопасности; нежелание разрешать конфликты/скрытые конфликты; отсутствие обратной связи.

К внутренним факторам можно отнести особенности модели поведения, убеждений, черты характера:

убеждение, что работа сверхценна и имеет самые первые приоритеты в жизни

ответственность перед рекоммендатором на престижном рабочем месте

гиперответственность

внутренние убеждения, установки, например "сейчас нужно много работать, если работать меньше, то не за что будет жить"

обязательства: "я должен быть успешным, доказать всем, что я могу..." и т.д.

Ранее считалось, что синдрому выгорания, или как еще говорят бернаут (от англ. "burnout" – выгорание), склонны те, кто вынужден часто и много общаться с большим количеством разных людей как знакомых, так и совсем незнакомых. Эта теория возможно и имела смысл раньше. Однако в настоящее время понятие выгорания относят к любому виду деятельности, даже в обыденности домашних дел можно выгореть. Триггером, запустившим эмоциональное выгорание, может быть не только явный стресс, но даже такое замечательное событие, как рождение ребенка.

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Есть ли возможность своевременно понять, что у вас начинается эмоциональное выгорание и предотвратить этот процесс? Да, это вполне возможно, нужно только знать определенные маркеры, знаменующие начало этого негативного состояния. Есть симптомы эмоционального выгорания, которое уже начинается: внутренняя обеспокоенность, нервозность, чувство опустошения, одиночества, неуравновешенность, агрессия, раздраженность или наоборот вялость, низкий уровень эмпатии. Есть разные тесты для определения начала чувственного выгорания.

Чтобы точно понять есть ли у вас признаки бернаута, нужно задать себе три важнейших вопроса. Если вы ответили себе «Да» на все эти вопросы, значит, пришло время активной борьбы с выгоранием.

Первый вопрос – чувствую ли я хроническую усталость?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать долгий промежуток времени (не за день или два), а именно есть ли усталость, вялость постоянным спутником в последнее время.

Второй вопрос – бывает ли так, что я могу разозлиться без какой-либо причины?

Да, такие проявления иногда бывают у каждого, но очень важно погрузиться в свое подсознание и проанализировать ваши вспышки раздражения и агрессии имеют корни, объяснения, причины? Что предшествовало именно такой реакции? Если объяснения и причины нет, и так часто повторялось в последнее время, значит вы попали в плен Бернаута.

Третий вопрос – навязчивые мысли о работе преследуют меня и даже не дают уснуть.

Подумайте, стал ли для вас вопросом работы самым главным в жизни? Возможно, вы больше ни о чем не можете думать, постоянно прокручиваете в голове рабочие моменты, как лучше бы поступить в том или ином случае, как что-то изменить в рабочем процессе или как наладить общение с коллегами и руководством. При этом ваша работоспособность заметно упала, вы не успеваете выполнять поставленные задания в срок. Это тоже яркий признак выгорания.

Если вы обнаружили у себя или у своего коллеги, подчиненного признаку эмоционального выгорания, нужно срочно принять меры по предотвращению последней стадии – выгорания.

Ошибочно мнение, что временное изменение окружения, отпуск поможет преодолеть кризис. Отдых, поездка, путешествие могут временно преодолеть симптомы, отвлечься от проблемы, но не остановить бернаут. Сюда к неэффективным методам можно отнести разовую денежную мотивацию, похвалу, бонусы и т.д.

Лучшим решением среди руководителей, конечно, не допускать выгорания, анализируя и отслеживая состояние и настроения в коллективе. Руководство также может организовать ряд тренингов по навыкам стрессоустойчивости. Следует постоянно проводить опрос и получать обратную связь от сотрудников.

Если уже начались первые признаки бернаута, нужно принять меры по преодолению кризиса и, например, предложить ротацию, изменение вида деятельности. Также не лишним будет обратиться за помощью к специалисту-психотерапевту, глядя на каком этапе развития находится выгорание.

Если успеть и заметить выгорание на начальном этапе, можно справиться благодаря более простым методам:

заняться своим здоровьем – наладить питание, режим сна, найти для себя оптимальный метод разрядки – холодный душ, йога и т.д.

поменять методы работы – придумать для себя челлендж, квест, найти новые инструменты для работы, договориться с коллегами, усложнить скучные задачи

обязательно поддерживать баланс робота – личная жизнь, поставить жесткие рамки и не переходить за них

отмечать и хвалить себя за малейшее достижение

Следовательно, нужно не допускать и своевременно предупреждать эмоциональное, профессиональное выгорание и останавливать его на любом этапе развития.

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