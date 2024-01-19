Насколько защищен реестр военнообязанных: в Минобороны дали ответ и объяснили, есть ли риски

Екатерина Черногоренко отметила, что обмен между реестрами усилит и ускорит работу ТЦК и СП, она станет более сервисоориентированной.

На реестр военнообязанных получен аттестат соответствия комплексной системе защиты информации. Это по факту – многоуровневая защита данных, содержащихся в этом реестре.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Чиновница подчеркнула, что доступ к реестру не публичен, к нему имеют доступ только ответственные лица.

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"Реестр "Оберег", реестр военнообязанных призывников и резервистов уже работает. Он работает в боевом промышленном своем формате. На реестр был получен аттестат соответствия комплексной системе защиты информации. Это по факту – многоуровневая защита тех данных, которые содержатся в этом реестре. Доступ к реестру не является публичным, к нему имеют доступ только ответственные лица, любые изменения в реестре фиксируются и подтверждаются электронными подписями", — подчеркнула Черногоренко.

Замминистра обороны отметила, что обмен между реестрами усилит и ускорит работу ТЦК и СП, она станет более сервисоориентированной.

"Такая работа должна быть переведена в цифровой формат. Мы сможем оцифровывать впоследствии и не вести бумажные личные дела и сможем иметь возможность ускорять мобилизацию, делать ее более разумной, более целевой", — подытожила Екатерина Черногоренко.

Напомним, что Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале текущего года.

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