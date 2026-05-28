Наследство без документов: как доказать свое право на имущество
После получения жилья по наследству необходимо оформить его на себя, иначе это может создать серьезные проблемы — от невозможности продать жилье до судебных производств.
Многие люди годами живут в квартире умерших родителей или родственников, откладывая переоформление. Особенно часто это случается во время войны или из-за финансовых затруднений.
Есть случаи, когда свидетельства о рождении или браке потерялись, остались на временно оккупированной территории, или там есть ошибки в именах или фамилиях, поэтому возникают проблемы.
В Министерстве юстиции Украины объяснили, что в такой ситуации официально доказать родство можно только через суд. Именно туда обращаются, если нотариус не может оформить наследство из-за отсутствия документов или неточностей в них.
То есть сначала следует обратиться к нотариусу. Если он не может выдать свидетельство о праве на наследство, следует получить письменный отказ или официальное разъяснение причин.
Список необходимой документации для предоставления нотариусу, чтобы вступить в наследство:
свидетельство о смерти наследодателя
документ, доказывающий родственную связь с умершим — свидетельство о рождении человека, претендующего на имущество (свидетельство о заключении брака (если имела место смена фамилии) и, возможно, ряд других документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем
паспорт наследника и идентификационный код при его наличии
правоустанавливающий документ на дом (это может быть свидетельство о праве собственности на жилье, свидетельство о приватизации, договор о дарении, договор о купле-продаже и т.п.)
техническая документация на домовладение (чаще это технический паспорт)
справка, в которой должен быть указан адрес, где был зарегистрирован умерший (наследодатель) в день его смерти, а также указанные лица, зарегистрированные по тому же адресу с наследодателем в день смерти последнего
Особенность справки об адресе, по которому был зарегистрирован умерший, то есть наследодатель, заключается именно в том, что, учитывая этот документ, констатируется информация о том, был ли зарегистрирован потенциальный наследник по одному и тому же адресу с наследодателем именно в день смерти последнего.
Главный риск заключается в потере права на наследство. Если человек не подаст заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев, его могут признать таким, что отказался от имущества. В таком случае придется обращаться в суд и доказывать уважительные причины пропуска сроков. Это влечет дополнительные затраты, длительные процессы и не гарантирует результата.
