Наследие без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

Без завещания имущество в Украине наследуется по закону в порядке очередности

Реклама

Имущество после смерти владельца делится согласно завещанию, в котором человек сам определяет, кто и какую часть получит.

Согласно Гражданскому кодексу, если завещания нет, то закон предусматривает определенные правила, по которым наследство распределяется между родственниками за определенными очередями.

Отменить завещание или изменить его при жизни может сам завещатель. А после смерти аннулирование завещания возможно в судебном порядке, если кто-то из наследников или других лиц считает, что завещанием было нарушено их право на наследство или что в документе не изложена истинная воля завещателя.

Реклама

При отсутствии завещания наследование происходит в соответствии с предписаниями закона в порядке очереди, в то же время каждая последующая очередь получает наследство только при отсутствии наследников предыдущих очередей. В таком случае право на наследство имеют лица, указанные в Гражданском кодексе Украины, которым определена очередность наследования, в зависимости от степени родства.

Кому переходит имущество, если нет завещания:

В первую очередь наследство получают дети, другой из супругов и родители

Во вторую очередь наследуют родные братья и сестры, бабушки и дедушки

К третьей очереди относятся родные дяди и тети

В четвертую очередь наследуют лица, проживавшие вместе с умершим одной семьей не менее 5 лет до даты смерти

В последнюю очередь наследуют другие родственники до шестой степени родства

Как правило, для получения наследства наследнику необходимо лично обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. Срок обращения — в течение 6 месяцев со дня смерти лица.

Ранее сообщалось, что в Украине, согласно законодательству, есть категории лиц, которые могут быть отстранены от наследования. Больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров