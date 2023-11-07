Наследник Сороса провел встречи с Ермаком и Шмыгалем: о чем говорили

Фонд Open Society Foundations работает в нашем государстве с 1990 года.

Представители правительства Украины, в частности Денис Шмыгаль и Андрей Ермак, провели встречу с главой благотворительного фонда Open Society Foundations Александром Соросом.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, во время встречи речь шла о восстановлении Украины после войны, победе над террористом Россией, о возвращении украинских детей и проекте Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

"Обсудили совместную работу по аресту российских активов и их дальнейшую передачу на восстановление Украины. Это ключевая задача для нас. Важный вопрос – развитие украинской экономики. Мы с Александром Соросом сделали акцент на реконструкции и восстановлении инфраструктуры, а также реализации инвестиционных проектов", - рассказал Андрей Ермак.

Кроме того, обсуждался вопрос усиления украинской ПВО и потребностей украинских военных на фронте.

В то же время премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что Фонд Open Society Foundations работает в нашем государстве с 1990 года и продолжает поддерживать нашу страну во время войны.

“Отдельно сосредоточили внимание на установлении справедливости. Должны привлечь россию к ответственности и заставить ее заплатить, в частности, через конфискацию замороженных активов на Западе”, - добавил Шмыгаль.

Напомним, что на боевое дежурство в Украине стали дополнительные системы NASAMS.

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