Наследство с долгами — кому и при каких условиях лучше отказаться от имущества

Наследие включает не только имущество, но и финансовые обязательства умершего. Вместе с квартирой, домом или автомобилем наследник может получить кредиты, ипотеку или другие долги.

Анастасия Павленко
Наличие завещания не всегда гарантирует получение наследства

Нередко с разнообразным имуществом по наследству родственникам могут добраться и долги, которые человек не заплатил за жизнь. К наследию близким может перейти даже долг за коммунальные услуги.

Кому следует хорошо подумать перед тем, как принимать наследство, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

По закону в наследство входят не только активы — недвижимость, автомобили, деньги на счетах и другое имущество. Вместе с этим наследникам переходят и финансовые обязательства: кредиты, ссуды и другие долги.

В частности, следует выяснить:

  • есть ли долги

  • сколько есть кредиторов

  • какие сроки погашения долгов

  • общую сумму задолженности

После официального принятия наследства уйти от ответственности за долги уже невозможно. В статье 1218 Гражданского кодекса Украины ясно отмечается, что вместе с имуществом к наследникам переходят и долговые обязательства.

Тем не менее, долги нужно погашать только в пределах стоимости полученного наследства.

Также важно помнить:

  • на принятие наследства или отказ от него дается шесть месяцев

  • принять только часть наследства невозможно — решение касается всего имущества и долгов

  • если наследник был поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает его от ответственности

Раньше мы писали о том, какой способ передачи имущества более выгоден — договор дарения или завещание. Больше об этом читайте в новости.

