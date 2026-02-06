- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 1 мин
Наследство с долгами — кому и при каких условиях лучше отказаться от имущества
Наследие включает не только имущество, но и финансовые обязательства умершего. Вместе с квартирой, домом или автомобилем наследник может получить кредиты, ипотеку или другие долги.
Нередко с разнообразным имуществом по наследству родственникам могут добраться и долги, которые человек не заплатил за жизнь. К наследию близким может перейти даже долг за коммунальные услуги.
Кому следует хорошо подумать перед тем, как принимать наследство, объяснили в Министерстве юстиции Украины.
По закону в наследство входят не только активы — недвижимость, автомобили, деньги на счетах и другое имущество. Вместе с этим наследникам переходят и финансовые обязательства: кредиты, ссуды и другие долги.
В частности, следует выяснить:
есть ли долги
сколько есть кредиторов
какие сроки погашения долгов
общую сумму задолженности
После официального принятия наследства уйти от ответственности за долги уже невозможно. В статье 1218 Гражданского кодекса Украины ясно отмечается, что вместе с имуществом к наследникам переходят и долговые обязательства.
Тем не менее, долги нужно погашать только в пределах стоимости полученного наследства.
Также важно помнить:
на принятие наследства или отказ от него дается шесть месяцев
принять только часть наследства невозможно — решение касается всего имущества и долгов
если наследник был поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает его от ответственности
Раньше мы писали о том, какой способ передачи имущества более выгоден — договор дарения или завещание. Больше об этом читайте в новости.