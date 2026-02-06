Наследство с долгами — кому и при каких условиях лучше отказаться от имущества

Наличие завещания не всегда гарантирует получение наследства

Нередко с разнообразным имуществом по наследству родственникам могут добраться и долги, которые человек не заплатил за жизнь. К наследию близким может перейти даже долг за коммунальные услуги.

Кому следует хорошо подумать перед тем, как принимать наследство, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

По закону в наследство входят не только активы — недвижимость, автомобили, деньги на счетах и другое имущество. Вместе с этим наследникам переходят и финансовые обязательства: кредиты, ссуды и другие долги.

В частности, следует выяснить:

есть ли долги

сколько есть кредиторов

какие сроки погашения долгов

общую сумму задолженности

После официального принятия наследства уйти от ответственности за долги уже невозможно. В статье 1218 Гражданского кодекса Украины ясно отмечается, что вместе с имуществом к наследникам переходят и долговые обязательства.

Тем не менее, долги нужно погашать только в пределах стоимости полученного наследства.

Также важно помнить:

на принятие наследства или отказ от него дается шесть месяцев

принять только часть наследства невозможно — решение касается всего имущества и долгов

если наследник был поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает его от ответственности

