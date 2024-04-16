Насмерть сбил 18-летнюю девушку: нардепа будут судить за смертельную аварию

Расследованием установлено, что нардеп нарушил правила ПДД и превысил разрешенную максимальную скорость.

Народного депутата Украины от "Батькивщины" Андрея Николаенко будут судить за смертельное ДТП в Житомирской области, которое произошло в ноябре 2023 года.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Также читайте Анастасия Приходько попала в ДТП

Расследованием установлено, что 3 ноября 2023 около 10:00 на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Березовка автомобиль под управлением народного депутата Украины совершил наезд на перебегавшую дорогу 18-летнюю девушку.

Нардепу инкриминировали нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Обвиняемый нарушил ПДД и превысил разрешенную максимальную скорость, допустив наезд. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия.

Напомним, 3 ноября на трассе Киев-Чоп народный депутат Андрей Николаенко насмерть сбил авто 18-летнюю девушку. Она погибла на месте аварии. Нардеп обещал содействовать следственным действиям и заверил, что был трезв и не нарушал ПДД.

Читайте ведущие новости сегодня: