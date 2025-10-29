ТСН в социальных сетях

Украина
151
1 мин

Настоящая Лапландия в Карпатах: туристов предупредили об опасности (видео, фото)

ГСЧС объявила желтый уровень опасности и призывает туристов воздержаться от походов в горы.

София Бригадир
Карпаты замело снегом

Карпаты замело снегом

В Карпатах резко ухудшились погодные условия. По состоянию на 09:20 29 октября на горе Поп Иван Черногорский — облачно, видимость не превышает 30 метров.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья и ГСЧС.

По их данным, ветер юго-западный, скорость — 15-17 м/с, температура воздуха — минус 3 градуса. На вершине образовались переметы свежевыпавшего снега высотой до 80 сантиметров.

Карпаты замело снегом

Карпаты замело снегом

ГСЧС сообщает, что 29 и 30 октября в Карпатах прогнозируют резкое усиление непогоды. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели предостерегают путешественников от выхода в высокогорье. Опасный ветер способен провоцировать падение деревьев, ухудшать видимость и делать движение по горным тропам значительно сложнее.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозировал 29 октября в Карпатах сложные погодные условия: ночью снег, днем — мокрый снег с дождем, ветер будет усиливаться до 22 м/с. Температура будет колебаться от -3°C ночью до +6°C днем.

151
