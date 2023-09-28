Настоящая любовь: в Запорожье спасатель оригинально сделал предложение избраннице

Павел и Елизавета до полномасштабной войны жили в Мариуполе. Когда пережидали обстрелы в подвале дома, Павел пообещал, если выживут, поведет под венец. Им удалось уехать в Запорожье, где Павел продолжил службу. А через год, на день рождения сына, сделал предложение.

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Она сказала "да"

Чрезвычайщик находился на дежурстве, когда пришел вызов о задымленности в его доме. Позже выяснилось, что пожара нет. Но до этого жителей все же вывели на улицу, где Елизавета ждал сюрприз. И, конечно, она сказала "да".

"Еще когда сидели в Мариуполе, думал: если живые выберемся, женюсь. Тогда у нас была дочь. Сына еще ждали. Теперь ровно год исполнился нашему сыну. Ну, и я решил сделать этот день двойным праздником в нашей жизни", — рассказывает спасатель Павел Запорожский.

В Запорожье спасатель оригинально сделал предложение руки и сердца своей избраннице Фото: ТСН

"Это была, наверное, любовь с первого взгляда, и я решила с ней связать судьбу", — делится невеста Елизавета.

Напомним и об еще одном оригинальном признании с охапкой роз на пожарной машине. Романтическая история произошла в Киевской области. Спасатель придумал целый сценарий своего признания любимой.

Он якобы покидает девушку во время свидания, потому что его срочно вызывают по тревоге, а потом возвращается уже на пожарной машине и с огромным букетом роз и кольцом.

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