В Мариуполе возвращают "советщину".
Мариуполь находится в оккупации российских захватчиков. Символика, которую они разместили в городе, лучше передает всю суть РФ.
Подтверждающее это фото опубликовали в Мариупольском городском Совете.
На нем изображено фото советского вождя Ленина.
Фото, настоящая метафора оккупации.
"Дом в Мариуполе в обломках от российских обстрелов и портрет Ленина. Город, который уничтожили "асвабаждая" и увлекают в прошлое", — говорится в сообщении.
Во временно оккупированном Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова.
Кроме того, в оккупированном Мариуполе тысячи человек проходили из-за преступной российской фильтрации, судьба большинства из них неизвестна. Чтобы замести следы своих преступлений, оккупанты снесли здание райотдела полиции, в котором находился пункт фильтрации и застенка.
Более того, российские захватчики демонтируют здание, где была "главная" застенка в городе на проспекте Металлургов.