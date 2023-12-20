Мариуполь находится в оккупации российских захватчиков. Символика, которую они разместили в городе, лучше передает всю суть РФ.

Подтверждающее это фото опубликовали в Мариупольском городском Совете.

На нем изображено фото советского вождя Ленина.

Фото, настоящая метафора оккупации.

Фото Ленина в разрушенном Мариуполе

"Дом в Мариуполе в обломках от российских обстрелов и портрет Ленина. Город, который уничтожили "асвабаждая" и увлекают в прошлое", — говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова.

Кроме того, в оккупированном Мариуполе тысячи человек проходили из-за преступной российской фильтрации, судьба большинства из них неизвестна. Чтобы замести следы своих преступлений, оккупанты снесли здание райотдела полиции, в котором находился пункт фильтрации и застенка.

Более того, российские захватчики демонтируют здание, где была "главная" застенка в городе на проспекте Металлургов.

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