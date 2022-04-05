Настоящая весна: когда в Украину придет ожидаемое потепление

На Благовещение в стране ожидается до +19°.

Ночь на 6 апреля еще будет прохладной, а днем в среду в Украину начнет заходить потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 6 апреля температура ночью будет еще 0-5° тепла, на юге страны до 7°, а уже днем поднимется до 8-13° тепла, в юго-западных областях до 12-17°. 7-8 апреля температура ночью составит 3-8° тепла, а днем 14-19°, 8 апреля в западных и северных областях 10-15°.

В Киеве 6 апреля ночью ожидается холодная погода с небольшим дождем с мокрым снегом, а вот днем температура уже поднимется до 10-12°. В четверг, 7 апреля, в столице станет еще теплее — ночью 6-8° тепла, днем 17-19°. 8-10 апреля в Киев придут дожди и температуры немного снизятся — ночью будет 4-6° тепла, днем 8 апреля 13-15°, 9 апреля 12-14°, 10 апреля 9-11°.

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