Настоящая ярость: украинские бойцы ликвидировали группу российских оккупантов (видео)

Воины полка "Цунами" отдельной штурмовой бригады Национальной полиции "Лют" ликвидировали группу спускавшихся терриконом российских "альпинистов". Гаубица Д-30 открыла огонь, после чего дроны-камикадзе успешно завершили их ликвидацию. Кадры сняты к северу от села Михайловка Донецкой области.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Наши бойцы ликвидировали группу российских оккупантов

Напомним, по состоянию на утро 15 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 671 400 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных

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